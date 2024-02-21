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Россияне расстреляли пленных украинских бойцов возле Работино. ВИДЕО

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Генпрокуратура начала расследование

Россияне расстреляли пленных украинских бойцов возле Работино. ВИДЕО

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Недавно сеть всколыхнул очередной циничный поступок российских оккупантов, которые в упор расстреляли безоружных украинских бойцов. А теперь стало известно о еще одном аналогичном преступлении – около Работино. Об этом информирует DeepState.

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Согласно информации, российские войска совершили преступление в воскресенье, 18 февраля в Запорожской области.

По факту расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами около Работино начато уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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"20 февраля в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии России трех украинских защитников, взятых в плен. Событие произошло 18 февраля 2024 года около населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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