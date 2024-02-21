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Уничтожено более 1100 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 246 единиц техники

Уничтожено более 1100 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Роман Чоп

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 21.02.24.

За вторник, 20 февраля, было ликвидировано еще 1130 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 406080 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 246 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков, 70 ББМ и 53 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6516 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 12338 (+70) ед,
  • артиллерийских систем - 9826 (+53) ед,
  • РСЗО - 992 (+4) ед,
  • средства ПВО - 678 (+3) ед,
  • самолетов - 338 (-) ед,
  • вертолетов - 325 (-) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7560 (+39) ед,
  • крылатые ракеты - 1903 (+1) ед,
  • корабли/катера - 25 (-) ед,
  • подводные лодки - 1 (-) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12861 (+56) ед,
  • специальная техника - 1558 (+7) ед.

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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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