Уничтожено более 1100 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 21.02.24.

За вторник, 20 февраля, было ликвидировано еще 1130 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 406080 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 246 единиц техники и вооружения. В частности, 13 танков, 70 ББМ и 53 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: