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Украинские военные сбили еще один российский самолет

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Су-34 стал же седьмым вражеским бортом, сбитым в последнее время

Украинские военные сбили еще один российский самолет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские военные сбили еще один российский самолет. Су-34 стал же седьмым вражеским бортом, сбитым в последнее время.

Об этом сообщает командующий Воздушных сил Николая Олещука.

"В этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло - сманеврировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "вечного полета, братья". Имею хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!" - написал он.

За последние дни ВСУ уничтожили 7 самолетов россиян, включая этот. Так, 19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета.

Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициям украинских сил.

18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.

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Источник:
ОЛЕЩУК
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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