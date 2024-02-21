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Войска рф ночью атаковали Украину тремя видами ракет и дронами

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Известно, сколько целей сбила ПВО

Войска рф ночью атаковали Украину тремя видами ракет и дронами

Zelenskiy Official

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Российские войска в ночь на 21 февраля атаковали территорию Украины несколькими видами ракет и ударными беспилотниками типа "Шахед".

Отмечается, что враг применил зенитную управляемую ракету С-300 из района Ростовской области рф, управляемую авиационную ракету Х-59 из Белгородской области рф, а также четыре крылатые ракеты Х-22 из Ростовской области и 19 ударных дронов типа "Шахед" из российского Приморско-Ахтарска.

В результате боевой работы сил ПВО уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 в Полтавской области и 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести не сбитых БПЛА не достигла своих целей.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

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Источник:
Повітряні Сили ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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