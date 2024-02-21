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Послы Европейского союза одобрили новый пакет санкций против России

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Одобрен новый пакет санкций

Послы Европейского союза одобрили новый пакет санкций против России

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Послы Европейского союза одобрили новый пакет санкций против России. Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС только что дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций ЕС. Он должен быть опубликован как раз перед 24 февраля", - сообщил он.

По данным источников Reuters в ЕС, новый пакет охватывает около 200 юридических и физических лиц, но не содержит новых секторальных мер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение послов по 13-му пакету санкций против России.

"Мы должны продолжать ослаблять военную машину Путина. Введя всего 2000 списков, мы продолжаем оказывать сильное давление на Кремль. Мы также продолжаем сокращать доступ России к беспилотникам", - написала она в Twitter.

Еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета антироссийских санкций. Ограничения хотят утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые меры против России, но этого так и не получалось. Как писало Financial Times, причиной было блокирование со стороны Венгрии.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций Европейского союза против России, поскольку для этого больше нет причин.

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Источник:
rikardjozwia
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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