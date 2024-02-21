  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Владимир Зеленский провел селектор по блокаде границы с Польшей
В тренде

Владимир Зеленский провел селектор по блокаде границы с Польшей

Общие новости

Президент Украины сегодня провел селектор

Владимир Зеленский провел селектор по блокаде границы с Польшей

president.gov.ua

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский сегодня, 21 февраля, провел селектор. В частности, обсудили блокирование границы польскими фермерами.

Провел селектор.

Сегодня, кроме ежедневных тем, - блокировка на польской границе.

С чиновниками - вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским - подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро.

Либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть крепким и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права его поколебать.

Фронт. Подробный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Детальный доклад Главкома Александра Сырского о ситуации по направлениям. Сводка ГУР МО и Службы внешней разведки.

Ситуация в регионах: ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.

Спасибо всем, кто поддерживает людей и защищает жизни!

Читайте также Польские митингующие заблокировали ж.д. пути на украинской границе и рассыпали зерно из вагона. ВИДЕО
По теме
yellow-arrow
Послы Европейского союза одобрили новый пакет санкций против России
yellow-arrow
Войска рф ночью атаковали Украину тремя видами ракет и дронами
yellow-arrow
Украинские военные сбили еще один российский самолет
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости