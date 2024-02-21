Владимир Зеленский провел селектор по блокаде границы с Польшей

Президент Владимир Зеленский сегодня, 21 февраля, провел селектор. В частности, обсудили блокирование границы польскими фермерами.

Провел селектор.

Сегодня, кроме ежедневных тем, - блокировка на польской границе.

С чиновниками - вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским - подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро.

Либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть крепким и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права его поколебать.

Фронт. Подробный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Детальный доклад Главкома Александра Сырского о ситуации по направлениям. Сводка ГУР МО и Службы внешней разведки.

Ситуация в регионах: ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.

Спасибо всем, кто поддерживает людей и защищает жизни!