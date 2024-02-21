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Зеленский - о блокаде границы с Польшей: Следующие шаги будут очень быстро

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Президент провел селекторное совещание с чиновниками

Зеленский - о блокаде границы с Польшей: Следующие шаги будут очень быстро

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский провел селектор, где обсудили блокирование на польской границе и заслушали главкома и министра обороны по ситуации на фронте.

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Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

"Провел селектор. Кроме ежедневных тем, - блокирование на польской границе.

С чиновниками - вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым, Николаем Сольским - подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро...

Фронт. Детальный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Детальный доклад главкома Александра Сырского о ситуации по направлениям. Сводка ГУР МО и Службы внешней разведки", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что либерализация торговли с ЕС должна продолжаться, и выразил благодарность четкой позиции Еврокомиссии.

Также на селекторе обсудили ситуацию в регионах: ликвидацию последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.

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