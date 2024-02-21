Зеленский отправил правительство на границу с Польшей и пригласил туда польского премьера

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам Украины в Европе и, прежде всего, в Польше о ситуации на украинско-польской границе. По его словам, он поручил украинскому правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между двумя государствами. Зеленский пригласил польских премьера и президента поддержать этот диалог. Он также обратился к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие ее представитель.

Соответствующее обращение Зеленский обнародовал на своем телеграмм-канале.

“Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова “солидарность”. Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой общие достижения могут начать рассыпаться", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что поручил украинскому правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между Украиной и Польшей.

“И я прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. В ближайшие дни дают нам шанс это сделать”, - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он готов быть также на границе с правительством. Он также обратился к Еврокомиссии из-за необходимости сохранить единство в Европе, которое является фундаментальным интересом Евросоюза. Поэтому Украина, по словам президента, обращается в Еврокомиссию, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии.

“Довольно Москвы на наших землях. Достаточно недоразумений", – добавил Зеленский.

Напомним, что польские фермеры 9 февраля начали общенациональную забастовку. Акция протеста продлится, по меньшей мере, до 10 марта.

В ходе переговоров в Министерстве сельского хозяйства президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич заявил, что все фермеры согласны с тремя основными требованиями: они не хотят внедрения Green Deal, импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

По состоянию на утро 10 февраля польские фермеры блокировали работу трех пунктов пропуска на границе с Украиной: "Ягодин-Дорогуск", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини-Медика". В этот же день, в 11.30, завершился протест перед пунктом пропуска "Шегини-Медика". Движение грузовиков возобновлено.