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Игрок ЛБЛ Давыдов оплатил лицензию с подписью "Бродскому на шлюх и блэкджек в Испании". ФБУ завела дело

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Игрок ЛБЛ Давыдов оплатил лицензию с подписью "Бродскому на шлюх и блэкджек в Испании". ФБУ завела дело

фото из свободных источников

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Федерация баскетбола Украины возбудила дело о нарушении этики против игрока Любительской баскетбольной лиги Дениса Давыдова, сообщает Трибуна.

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Дело в том, что при оплате лицензии для участия в любительских соревнованиях, Давыдов указал:

"Донат от участника чемпионата Украины Любительская лига. Бродскому (президенту ФБУ, - прим.) на шлюх и блэкджек в Испании. Отстаньте от нас со своими противоправными требованиями из 90-х".

Теперь Комитетом этики и честной игры ФБУ будет рассмотрен данный вопрос и дана соответствующая оценка.

Игрок ЛБЛ Давыдов оплатил лицензию с подписью "Бродскому на шлюх и блэкджек в Испании". ФБУ завела дело - изображение 1
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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