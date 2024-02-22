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Иран поставил России около 400 баллистических ракет с дальностью до 700 км, - Reuters

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Поставки начались в начале января

Иран поставил России около 400 баллистических ракет с дальностью до 700 км, - Reuters

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Иран передал России около четырехсот баллистических ракет. Первые поставки прошли в начале января.

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Об этом сообщает Reuters.

Три иранских источника рассказали, что часть ракет - из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

"Поставки начались в начале января после того, как в прошлом году были заключены соглашения на встречах между иранскими и российскими военными и представителями службы безопасности, состоявшихся в Тегеране и Москве.

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По словам одного неназванного иранского военного чиновника, уже было по меньшей мере четыре поставки ракет, и в ближайшие недели ожидаются новые поставки.

"Другой высокопоставленный иранский чиновник сказал, что некоторые из ракет были отправлены в Россию кораблем через Каспийское море, а другие были транспортированы на самолете", - пишет издание.

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