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Зеленский с военно-политическим руководством страны проведет конференцию

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Событие запланировано на 25 февраля

Зеленский с военно-политическим руководством страны проведет конференцию

Telegram: Андрій Єрмак

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 25 февраля, планирует провести конференцию военно-политического руководства.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире национального телемарафона.

"У нас на 24 февраля будет много визитов лидеров. Кто именно это будет, сказать не могу, но это будут не просто символические визиты, а будут результаты", - сказал Никифоров.

По его словам, также будет заседание с участием Украины и "Группы семи".

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"И на 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор о нашем пути дальше, нашем пути в 2024 году. Будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром. Будет первая леди, будет МИУ, Офис президента и конечно сам президент", - добавил пресс-секретарь президента.

Никифоров пояснил, что говорить будут о различных аспектах, а именно о будущем армии, ее развитии, внедрении современных технологий, вступлении в ЕС и НАТО. Также темами разговора станут восстановление ментального здоровья украинцев, поддержка бизнеса и все аспекты жизни страны в будущем.

"Президент по результатам проведет свою пресс-конференцию", - пояснил Никифоров.

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