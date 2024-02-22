На оккупированной Херсонщине ВСУ нанесли удар по полигону россиян. Есть видео ликвидации живой силы врага

Вооруженные Силы Украины нанесли очередной удар по скоплению врага. На этот раз под огнем оказался полигон россиян на оккупированной Херсонщине – вблизи Подо-Калиновки.

Первыми о меткой работе ВСУ написали российские военкоры. Впоследствии информацию подтвердили украинские СМИ и блогеры. В частности, появилось в Сети видео.

Сообщается, что на полигон по указанию командования "Днепр" россияне привезли будущих солдат из 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП. Украина отработала по ним системой HIMARS.