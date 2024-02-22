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На оккупированной Херсонщине ВСУ нанесли удар по полигону россиян. Есть видео ликвидации живой силы врага

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Защитники Украины воспользовались моментом

На оккупированной Херсонщине ВСУ нанесли удар по полигону россиян. Есть видео ликвидации живой силы врага

Скріншот з відео

Новина українською

Вооруженные Силы Украины нанесли очередной удар по скоплению врага. На этот раз под огнем оказался полигон россиян на оккупированной Херсонщине – вблизи Подо-Калиновки.

Первыми о меткой работе ВСУ написали российские военкоры. Впоследствии информацию подтвердили украинские СМИ и блогеры. В частности, появилось в Сети видео.

Сообщается, что на полигон по указанию командования "Днепр" россияне привезли будущих солдат из 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП. Украина отработала по ним системой HIMARS.

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Источник:
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Опубликовал: Игорь Семйон
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