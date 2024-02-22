Уничтожено 1160 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 22.02.24.

За среду, 21 февраля, было ликвидировано еще 1160 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 407240 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 198 единиц техники и вооружения. В частности, 7 танков, 35 ББМ и 41 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 6523 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 12373 (+35) ед,

артиллерийских систем - 9867 (+41) ед,

РСЗО - 997 (+5) ед,

средства ПВО - 680 (+2) ед,

самолетов - 339 (+1) ед,

вертолетов - 325 (-) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7596 (+36) ед,

крылатые ракеты - 1903 (-) ед,

корабли/катера - 25 (-) ед,

подводные лодки - 1 (-) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12924 (+63) ед,

специальная техника - 1566 (+8) ед.