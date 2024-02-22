Уничтожено 1160 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 198 единиц техники
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 22.02.24.
За среду, 21 февраля, было ликвидировано еще 1160 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 407240 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 198 единиц техники и вооружения. В частности, 7 танков, 35 ББМ и 41 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6523 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 12373 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 9867 (+41) ед,
- РСЗО - 997 (+5) ед,
- средства ПВО - 680 (+2) ед,
- самолетов - 339 (+1) ед,
- вертолетов - 325 (-) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7596 (+36) ед,
- крылатые ракеты - 1903 (-) ед,
- корабли/катера - 25 (-) ед,
- подводные лодки - 1 (-) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12924 (+63) ед,
- специальная техника - 1566 (+8) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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