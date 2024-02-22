Воздушные силы назвали количество дронов, которые ликвидировали во время последней атаки рф
Россияне ночью атаковали Украину ударными беспилотниками
Zelenskiy Official
Россияне ночью 22 февраля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Противник атаковал Украину десятью ударными беспилотниками из российского Приморско-Ахтарска. Также враг применил противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.
В результате боевой работы сил ПВО уничтожено 8 дронов россиян в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.
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Источник:Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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