  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Воздушные силы назвали количество дронов, которые ликвидировали во время последней атаки рф
В тренде

Воздушные силы назвали количество дронов, которые ликвидировали во время последней атаки рф

Общие новости

Россияне ночью атаковали Украину ударными беспилотниками

Воздушные силы назвали количество дронов, которые ликвидировали во время последней атаки рф

Zelenskiy Official

Новина українською

Россияне ночью 22 февраля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

Противник атаковал Украину десятью ударными беспилотниками из российского Приморско-Ахтарска. Также враг применил противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

В результате боевой работы сил ПВО уничтожено 8 дронов россиян в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Читайте также Послы Европейского союза одобрили новый пакет санкций против России
По теме
yellow-arrow
Уничтожено 1160 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
На оккупированной Херсонщине ВСУ нанесли удар по полигону россиян. Есть видео ликвидации живой силы врага
yellow-arrow
Леоненко: Когда Куман бил штрафные, у нас в стенку никто не хотел становиться - в больницу можно было попасть
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили ЗС України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости