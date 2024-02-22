F-16, ситуация на Авдеевском направлении и не только. Зеленский провел Ставку
Президент провел заседание Ставки верховного главнокомандующего
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на Авдеевском и Южных направлениях, вопрос истребителей F-16 и не только.
Заслушаны Сырский и Буданов
Во время Ставки президент заслушал последние изменения в оперативной обстановке от главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.
Обсудили:
- ситуацию на всех основных направлениях, оборонительные действия, а также отдельные наступательные операции;
- вопросы поступления и расхода боеприпасов, ракет и дронов.
В частности заслушана информация о планах врага от начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
Авдеевское и Южные направления
Подробно рассмотрена ситуация на Авдеевском и Южном направлениях:
Авдеевка - новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага;
Крынки - украинские морские пехотинцы надежно удерживают плацдарм.
"Враг сподобился только на дезинформационную операцию", - добавил президент.
F-16
Отдельный закрытый доклад касался самолетов F-16. Обсудили количество истребителей, которые Украина получит в первой партий, а также сроки поступления.
В частности подняли вопрос подготовки инфраструктуры и персонала для самолетов.
"Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", - добавил Зеленский.
Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.
В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.
Между тем Буданов заявил, что ожидает увидеть истребители в небе уже этой весной. Впрочем, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, пока никто не знает, когда Киев получит F-16. В то же время, отмечается, что "процесс идет".
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