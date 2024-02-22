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F-16, ситуация на Авдеевском направлении и не только. Зеленский провел Ставку

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Президент провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

F-16, ситуация на Авдеевском направлении и не только. Зеленский провел Ставку

president.gov.ua

Новина українською

Президент Владимир Зеленский сегодня, 22 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию на Авдеевском и Южных направлениях, вопрос истребителей F-16 и не только.

Заслушаны Сырский и Буданов

Во время Ставки президент заслушал последние изменения в оперативной обстановке от главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Обсудили:

  • ситуацию на всех основных направлениях, оборонительные действия, а также отдельные наступательные операции;
  • вопросы поступления и расхода боеприпасов, ракет и дронов.

В частности заслушана информация о планах врага от начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Авдеевское и Южные направления

Подробно рассмотрена ситуация на Авдеевском и Южном направлениях:

Авдеевка - новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага;
Крынки - украинские морские пехотинцы надежно удерживают плацдарм.
"Враг сподобился только на дезинформационную операцию", - добавил президент.

F-16

Отдельный закрытый доклад касался самолетов F-16. Обсудили количество истребителей, которые Украина получит в первой партий, а также сроки поступления.

В частности подняли вопрос подготовки инфраструктуры и персонала для самолетов.

"Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов", - добавил Зеленский.

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Между тем Буданов заявил, что ожидает увидеть истребители в небе уже этой весной. Впрочем, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, пока никто не знает, когда Киев получит F-16. В то же время, отмечается, что "процесс идет".

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Источник:
Zelenskiy
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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