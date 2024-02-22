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СБУ нашла подтверждение, что РФ бьет по Украине баллистическими ракетами из Северной Кореи. ФОТО

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Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11

СБУ нашла подтверждение, что РФ бьет по Украине баллистическими ракетами из Северной Кореи. ФОТО

СБУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские захватчики при обстреле Украины применяют баллистические ракеты из КНДР Hwasong-11 (KN-23/24). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), производимых на территории КНДР.

"По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. В результате вражеских "прилетов" погибли, по меньшей мере, 24 мирных жителя, еще более ста гражданских лиц получили тяжелые ранения. Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован во время обстрела Запорожья.

Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты нанесли в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от вражеской атаки погибли 4 жителя столицы, еще более 50 – находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, рашисты ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донетчины, что привело к гибели 17 мирных жителей. Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских лиц. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения", – отметили в СБУ.

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Все эти факты документируются следователями Службы безопасности в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
  • ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности. Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России, подытожили в Службе безопасности.

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