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На России создали специальный отряд "Союз" для привлечения спортсменов к войне против Украины

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Спонсировать его будут российские госкомпании

На России создали специальный отряд "Союз" для привлечения спортсменов к войне против Украины

sprotyv.mod.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В России был создан новый специальный отряд из спортсменов для участия в войне против Украины. Его спонсируют российские госкомпании.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По инициативе первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко создали отряд "Союз". Туда вошли участники спортивных соревнований, в частности турниров боевых искусств", - говорится в сообщении.

Спонсорами выступают "Росатом", "Сбербанк" и другие российские госкомпании. Они во время войны потратили на покупку оружия и оптического оборудования для россиян десятки миллионов рублей.

В ЦНС добавили, что за обучение участников "Союза" отвечает Российский университет спецназа, расположенный в Чечне.

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