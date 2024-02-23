Уничтожено 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 23.02.24.

За четверг, 22 февраля, было ликвидировано еще 1000 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 408240 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 170 единиц техники и вооружения. В частности, 37 ББМ и 49 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: