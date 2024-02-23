рф била по Украине ночью дронами и ракетами. Известны последствия атаки

российские оккупанты в ночь на 23 февраля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами нескольких типов. Боевая работа по отражению воздушной атаки велась в четырех областях.

Отмечается, что в целом россияне запустили по Украине 31 "Шахед", из которых 23 были сбиты ПВО ВСУ.

Кроме дронов-камикадзе, враг атаковал этой ночью также тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой Х-31П и двумя крылатыми ракетами Х-22.

"Противовоздушной обороной уничтожено 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей", - передали защитники неба.

Известно о последствиях ночной атаки.

"Один из пораженных над морем дронов, упав на здание предприятия в прибрежной зоне Одессы, вызвал разрушения и пожар. Из поврежденного здания удалось освободить охранницу, она не пострадала", - добавили военные.

В ГСЧС в 07:53 заявили, что в Одессе пожар ликвидирован на площади 500 кв. м. Чрезвычайники констатировали, что во время поисково-спасательных работ на месте вражеской атаки обнаружены тела 3 человек, и работы завершены.

В Днепре местные власти сначала сообщили, что из-за попадания вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" в многоэтажку было четверо пострадавших.

Однако позже, уже утром, в ОГА рассказали об увеличении количества травмированных и пострадавших до восьми человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Как добавил впоследствии начальник ОГА, кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию.