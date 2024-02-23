Потери ВСУ в пять раз ниже российских, - Зеленский
Президент отметил, что россияне потеряли более 400 тысяч солдат
ОП
Потери среди украинских защитников в пять раз меньше, чем российские. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5.
На одного украинского военного, который погиб в бою, приходится 5 российских солдат. Это приблизительная статистика", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Президент отметил, что россияне потеряли более 400 тысяч солдат.
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Источник:foxnews
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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23.02.2024 в 13:09
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