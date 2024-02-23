  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Потери ВСУ в пять раз ниже российских, - Зеленский
В тренде

Потери ВСУ в пять раз ниже российских, - Зеленский

Общие новости

Президент отметил, что россияне потеряли более 400 тысяч солдат

Потери ВСУ в пять раз ниже российских, - Зеленский

ОП

Новина українською

Потери среди украинских защитников в пять раз меньше, чем российские. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5.

На одного украинского военного, который погиб в бою, приходится 5 российских солдат. Это приблизительная статистика", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Президент отметил, что россияне потеряли более 400 тысяч солдат.

Читайте также Британия в новом пакете помощи предоставит Украине 200 противотанковых ракет Brimstone
По теме
yellow-arrow
рф била по Украине ночью дронами и ракетами. Известны последствия атаки
yellow-arrow
Уничтожено 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
Шахтер вылетает, а Трубин – шагает дальше, возвращение Тони Крооса и тюрьма для Дани Алвеса. Главные новости за 22 февраля
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
foxnews
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
23.02.2024 в 13:09
Эти тебе солдатики, вова, да ? 100 000 наших погибших хлопцев (значит 400 000 покалеченных) это повод для похвальбы ? Лучше расскажи, кто кричал что будут шашлыки, что окопы рыть не надо, что Жуляны прикрывать не надо и не надо мосты взрывать! Ведь наши павшие - это результат твоей зрады.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
23.02.2024 в 13:09
Эти тебе солдатики, вова, да ? 100 000 наших погибших хлопцев (значит 400 000 покалеченных) это повод для похвальбы ? Лучше расскажи, кто кричал что будут шашлыки, что окопы рыть не надо, что Жуляны прикрывать не надо и не надо мосты взрывать! Ведь наши павшие - это результат твоей зрады.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости