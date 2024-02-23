Потери ВСУ в пять раз ниже российских, - Зеленский

Потери среди украинских защитников в пять раз меньше, чем российские. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5. На одного украинского военного, который погиб в бою, приходится 5 российских солдат. Это приблизительная статистика", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Президент отметил, что россияне потеряли более 400 тысяч солдат.