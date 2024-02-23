Официально. Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина подписала с Данией соглашение по безопасности. Это первая страны за пределами G7, которая предоставила гарантии безопасности Украине.

Сегодня во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

В 2024 году военная поддержка Дании составит не менее 1,8 млрд евро. Кроме того, Датский Фонд на поддержку Украины в 2023-2028 годах выделил 8,5 млрд евро.

Соглашение содержит классические положения по поддержке будущего членства Украины в ЕС и НАТО, пути реформ, сотрудничества в области оборонной промышленности, в сфере разведки, кибербезопасности, восстановления Украины, а также вопросы санкций и привлечения агрессора к ответственности. Кроме этого есть мощный военный блок.

Дания обязуется поддерживать коалицию по F-16, в частности, предоставить самолеты, боеприпасы, тренажеры, а также поддерживать долгосрочное обслуживание истребителей и создание надлежащих условий в Украине.

Также речь идет о развитии морского флота, разминировании, предоставлении беспилотников, средств связи, радаров и оборудования для обнаружения.

Срок действия соглашения - десять лет, как и других соглашений, которые уже заключила Украина.