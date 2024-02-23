США ввели более 500 санкций против России из-за убийства Навального и войны в Украине
Кроме этого, почти против 100 организаций вводятся экспортные ограничения
Getty Images / Global Images Ukraine
США ввели более 500 санкций против России из-за убийства Навального и войны в Украине.
В пресс-релизе Белого дома говорится, что санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением оппозиционера, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, которые уклоняются от ограничений.
"Сегодня я объявляю введение более 500 новых санкций против России за ее захватническую войну против Украины и за смерть Алексея Навального, мужественного антикоррупционного активиста и ярого руководителя оппозиции против Путина", - цитирует Байдена его пресс-служба.
Кроме этого, почти против 100 организаций вводятся экспортные ограничения за поддержку российской военной промышленности.
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