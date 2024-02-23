  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский на вопрос о коррупции в Украине: Все чисто
В тренде

Зеленский на вопрос о коррупции в Украине: Все чисто

Общие новости
Обновлено

Президент дал большое интервью американскому изданию Fox News

Зеленский на вопрос о коррупции в Украине: Все чисто

Fox News

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает опасения по поводу коррупции в государстве и утверждает, что Украина проводит реформы, которые требует ЕС.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

В ответ на вопрос об американских опасениях по коррупции в Украине Зеленский сказал, что "все чисто".

Он подчеркнул, что Украина проводит реформы, требуемые Европейским Союзом.

Президент добавил, что во время войны тяжело проводить новые "сложные антикоррупционные реформы".

Зеленский подчеркнул, что лидеры ЕС подписали соглашение о прозрачности Украины.

Напомним, в сентябре 2021 года Зеленский во время визита в США заявлял, что Украина стратегически преодолела коррупцию, потому что запустила судебную реформу и реформу диджитализации.

По теме
yellow-arrow
Поражение от Марселя стало для Шахтера 100-м в еврокубках
yellow-arrow
Косырин: Снова весенний футбол в исполнении Шахтера был обречен на неудачу
yellow-arrow
Польские фермеры планируют расширить блокаду на границу с Германией
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
23.02.2024 в 17:51
Піздьож
Ответить
3
1
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
23.02.2024 в 17:51
Піздьож
Ответить
3
1
Vantala (Kharkiv)
23.02.2024 в 18:24
Угу. Зелений піздьож.
Ответить
0
0
gulfstream
23.02.2024 в 17:08
Все чисто. Вираз неоднозначний, як і корупцію «прикрито».
Ответить
3
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости