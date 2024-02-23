Зеленский на вопрос о коррупции в Украине: Все чисто

Президент Украины Владимир Зеленский отвергает опасения по поводу коррупции в государстве и утверждает, что Украина проводит реформы, которые требует ЕС.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

В ответ на вопрос об американских опасениях по коррупции в Украине Зеленский сказал, что "все чисто".

Он подчеркнул, что Украина проводит реформы, требуемые Европейским Союзом.

Президент добавил, что во время войны тяжело проводить новые "сложные антикоррупционные реформы".

Зеленский подчеркнул, что лидеры ЕС подписали соглашение о прозрачности Украины.

Напомним, в сентябре 2021 года Зеленский во время визита в США заявлял, что Украина стратегически преодолела коррупцию, потому что запустила судебную реформу и реформу диджитализации.