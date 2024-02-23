Зеленский на вопрос о коррупции в Украине: Все чисто
Президент дал большое интервью американскому изданию Fox News
Fox News
Президент Украины Владимир Зеленский отвергает опасения по поводу коррупции в государстве и утверждает, что Украина проводит реформы, которые требует ЕС.
Об этом он сказал в интервью Fox News.
В ответ на вопрос об американских опасениях по коррупции в Украине Зеленский сказал, что "все чисто".
Он подчеркнул, что Украина проводит реформы, требуемые Европейским Союзом.
Президент добавил, что во время войны тяжело проводить новые "сложные антикоррупционные реформы".
Зеленский подчеркнул, что лидеры ЕС подписали соглашение о прозрачности Украины.
Напомним, в сентябре 2021 года Зеленский во время визита в США заявлял, что Украина стратегически преодолела коррупцию, потому что запустила судебную реформу и реформу диджитализации.
Популярное сейчас
- Кривбасс начинает с разгрома. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Таблица коэффициентов УЕФА. Первое за почти двадцать лет падение Украины в зону четырех команд
- УПЛ возвращается. Сегодня начинается вторая часть чемпионата Украины 2023/24
- F-16, ситуация на Авдеевском направлении и не только. Зеленский провел Ставку
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Комментарии 3