Уже второй. ВСУ сбили над Азовским морем еще один российский самолет А-50

Украинские военные вечером 23 февраля сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.

Источники издания сообщают, что это была совместная операция Воздушных сил и ГУР. Уровень повреждения уточняется.

"Шансы на сохранение самолета минимальны", – сообщили источники.

Также косвенно подтвердил уничтожение самолета руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Самолетик», - написал он в соцсетях.

Самолет А-50 - это самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления способен вести разведку и наводить цели для ударов.

Стоит напомнить, что у России было всего 9 таких самолетов, но не все из них боеспособны.