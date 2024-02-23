Уже второй. ВСУ сбили над Азовским морем еще один российский самолет А-50
Информацию подтверждает Андрей Ермак
фото из свободных источников
Украинские военные вечером 23 февраля сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны.
Источники издания сообщают, что это была совместная операция Воздушных сил и ГУР. Уровень повреждения уточняется.
"Шансы на сохранение самолета минимальны", – сообщили источники.
Также косвенно подтвердил уничтожение самолета руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Самолетик», - написал он в соцсетях.
Самолет А-50 - это самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления способен вести разведку и наводить цели для ударов.
Стоит напомнить, что у России было всего 9 таких самолетов, но не все из них боеспособны.
Популярное сейчас
- Кривбасс начинает с разгрома. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Бавария определилась касаемо кандидатур Моуриньо и Флика
- Таблица коэффициентов УЕФА. Первое за почти двадцать лет падение Украины в зону четырех команд
- Столтенберг - о F-16: Украина будет иметь право наносить удары по объектам в рф
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО