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Украинские силы ПВО ночью уничтожили 12 из 12 иранско-российских шахедов

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Украинские силы ПВО ночью уничтожили 12 из 12 иранско-российских шахедов

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В ночь с 23 на 24 февраля россияне в очередной раз атаковали территорию Украины с воздуха. Для этого они применили 12 ударных беспилотников типа “Shahed”, выпустив их из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

Также захватчики атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (место пусков - Ростовская обл.) и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (из ВОТ Херсонской обл.).

“В результате боевой работы уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов" в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины”, - говорится в отчете ПС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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