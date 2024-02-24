Украинские силы ПВО ночью уничтожили 12 из 12 иранско-российских шахедов

В ночь с 23 на 24 февраля россияне в очередной раз атаковали территорию Украины с воздуха. Для этого они применили 12 ударных беспилотников типа “Shahed”, выпустив их из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

Также захватчики атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (место пусков - Ростовская обл.) и тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 (из ВОТ Херсонской обл.).