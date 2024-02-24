Президентка Еврокомиссии фон дер Ляен прибыла в Киев

Утром 24 февраля в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Чиновница посетила столицу Украины специально в день второй годовщины с начала полномасштабного нападения России.

“Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину годовщины войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа. Мы еще более решительно, чем когда-либо, поддерживаем Украину – финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна, наконец, будет свободной", - говорится в посту президентки в Twitter.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

Добавим, что ранее СМИ сообщали о том, что фон дер Ляен приедет в Киев в совместной делегации с премьером Бельгии – именно эта страна сейчас председательствует в совете ЕС.