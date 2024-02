Президентка Еврокомиссии фон дер Ляен прибыла в Киев

Утром 24 февраля в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Чиновница посетила столицу Украины специально в день второй годовщины с начала полномасштабного нападения России.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



