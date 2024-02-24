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Президентка Еврокомиссии фон дер Ляен прибыла в Киев

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Для поддержки украинского народа

Президентка Еврокомиссии фон дер Ляен прибыла в Киев

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Утром 24 февраля в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Чиновница посетила столицу Украины специально в день второй годовщины с начала полномасштабного нападения России.

“Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину годовщины войны России против Украины и исключительное сопротивление украинского народа.

Мы еще более решительно, чем когда-либо, поддерживаем Украину – финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна, наконец, будет свободной", - говорится в посту президентки в Twitter.

Добавим, что ранее СМИ сообщали о том, что фон дер Ляен приедет в Киев в совместной делегации с премьером Бельгии – именно эта страна сейчас председательствует в совете ЕС.

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Источник:
Twitter
Опубликовал: Максим Кучер
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