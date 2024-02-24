В российском Липецке раздались три взрыва. Вспыхнула металлургическая фабрика - ВИДЕО

В ночь с 23 на 24 февраля в российском Липецке раздались взрывы. Местные очевидцы сообщают, что их было три – после них вспыхнул масштабный пожар.

Российские СМИ отмечают, что огонь покрыл Липецкий металлургический комбинат.

Также некоторые местные жители сообщили в соцсетях, что за несколько мгновений до инцидента слышали звуки беспилотников. Также неизвестные летательные аппараты были запечатлены на видео.

Официальной информации об этом событии от российских властей не поступало, однако некоторые отмечали, что "могла отработать ПВО". Наконец, огонь вспыхнул прямо на территории этого комбината.

Отметим, что Новолипецкий металлургический комбинат производит сталь с полимерным покрытием. В том числе он выполняет заказы и для государства.