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Шевченко: Ровно два года назад мы проснулись от страшных новостей

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С того дня Андрей Николаевич работает над помощью Украины

Шевченко: Ровно два года назад мы проснулись от страшных новостей

facebook.com/shevaofficial

Новина українською

Глава УАФ Андрей Шевченко выступил с обращением к украинцам по поводу второй годовщины полномасштабного российского вторжения:

“Ровно два года назад мы проснулись от страшных новостей. Тогда весь мир содрогнулся от наглости врага и почувствовал боль Украины. С того дня и по сей день мир видит нашу несокрушимость и борьбу.

Тысячи представителей футбольной семьи присоединились к рядам ВСУ. Они борются за наше будущее вместе с другими защитниками и защитницами. Они – настоящие герои и кумиры для последующих поколений.

С первого дня полномасштабного вторжения мой выбор – делать все возможное для поддержки Украины и совместной победы. Ради того времени, когда мы наконец-то увидим болельщиков на заполненном Олимпийском в Киеве. Когда снова сыграем международные матчи на стадионах Украины.

Горжусь быть с вами в одной команде. Вместе победим. Слава Украине!”, - сказал Шевченко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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