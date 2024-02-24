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Шевченко – в обращении к итальянцам: Ваша помощь Украине тоже важна. Продолжайте о нас говорить

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Функционер распространяет украинские проблемы на весь мир

Шевченко – в обращении к итальянцам: Ваша помощь Украине тоже важна. Продолжайте о нас говорить

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Глава УАФ Андрей Шевченко обратился к итальянцам в прямом эфире итальянского телевидения:

“Привет всем итальянцам и привет моему любимому городу, Милану. Я прожил с вами лучшие годы и самые лучшие эмоции в своей карьере. Сегодня исполняется два года с начала тотального вторжения в Украину.

Но мы все хорошо знаем, что война началась десять лет назад – я обращаюсь с этим призывом из Киева. Моя страна страдает серьезной несправедливостью. Мы все вместе сражаемся за ценности и свободу необычного народа.

Наша Украина очень нуждается в поддержке. Ваша помощь тоже важна. Надо занять позицию, сделать так, чтобы наши и ваши голоса были слышнее. Продолжайте говорить о том, что мы терпим.

Внимание должно быть всегда повышенным, никто не должен считать нормальным все, что делает с нами оккупант. Только так мы сможем достичь мира, являющегося нашей единственной целью. Спасибо за то, что ты сделал и что будешь делать. Спасибо, Италия, я люблю вас”, - сказал Шевченко.

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Источник:
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Опубликовал: Максим Кучер
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