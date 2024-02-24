Шевченко – в обращении к итальянцам: Ваша помощь Украине тоже важна. Продолжайте о нас говорить
Функционер распространяет украинские проблемы на весь мир
Фото Павла Кубанова - УАФ
Глава УАФ Андрей Шевченко обратился к итальянцам в прямом эфире итальянского телевидения:
“Привет всем итальянцам и привет моему любимому городу, Милану. Я прожил с вами лучшие годы и самые лучшие эмоции в своей карьере. Сегодня исполняется два года с начала тотального вторжения в Украину.
Но мы все хорошо знаем, что война началась десять лет назад – я обращаюсь с этим призывом из Киева. Моя страна страдает серьезной несправедливостью. Мы все вместе сражаемся за ценности и свободу необычного народа.
Наша Украина очень нуждается в поддержке. Ваша помощь тоже важна. Надо занять позицию, сделать так, чтобы наши и ваши голоса были слышнее. Продолжайте говорить о том, что мы терпим.
Внимание должно быть всегда повышенным, никто не должен считать нормальным все, что делает с нами оккупант. Только так мы сможем достичь мира, являющегося нашей единственной целью. Спасибо за то, что ты сделал и что будешь делать. Спасибо, Италия, я люблю вас”, - сказал Шевченко.
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