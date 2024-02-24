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Фридман – о броне футболистов от мобилизации: В данной ситуации я должен быть футболистом, но с другой стороны страна воюет

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Однако клуб надеется получить статус критически важного предприятия для экономики

Фридман – о броне футболистов от мобилизации: В данной ситуации я должен быть футболистом, но с другой стороны страна воюет

Фото: з вільних джерел

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Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал текущую ситуацию клубу с бронированием от мобилизации собственных футболистов в условиях войны против России.

– Известно, что клуб планировал получить статус критически важного предприятия для экономики Украины. Есть ли у вас такой статус на данный момент?

– Мы подали документы и ждем решения. Зарплаты у нас платятся официально. Люди получают деньги на карту в украинском банке. Налоги, которые мы платим с больших зарплат наших игроков и персонала… Мы надеемся, что получим этот статус.

– Должны ли игроки команды УПЛ получить бронь от мобилизации или футболисты не должны иметь никаких привилегий?

– Затрудняюсь ответить на этот вопрос. В данной ситуации я должен быть футболистом, но с другой стороны страна воюет… Это действительно сложный вопрос, и как бы я ни ответил на него, мне это могут поставить в вину. Если я скажу, что броня нужна, то скажут, что другие ребята погибают, а эти получают 15, 20, 25 тысяч, а кто и 50, и должны играть и зарабатывать дальше… Есть вопросы, на которые не хочется отвечать”, - сказал Фридман.

Ранее СМИ сообщали, что "Динамо", "Шахтер" и "Оболонь" официально признаны критически важными предприятиями, поэтому футболисты этих команд не подлежат мобилизации. Часть других команд УПЛ работает над решением этого вопроса.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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