Фридман – о броне футболистов от мобилизации: В данной ситуации я должен быть футболистом, но с другой стороны страна воюет

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал текущую ситуацию клубу с бронированием от мобилизации собственных футболистов в условиях войны против России.

“ – Известно, что клуб планировал получить статус критически важного предприятия для экономики Украины. Есть ли у вас такой статус на данный момент?

– Мы подали документы и ждем решения. Зарплаты у нас платятся официально. Люди получают деньги на карту в украинском банке. Налоги, которые мы платим с больших зарплат наших игроков и персонала… Мы надеемся, что получим этот статус.

– Должны ли игроки команды УПЛ получить бронь от мобилизации или футболисты не должны иметь никаких привилегий?

– Затрудняюсь ответить на этот вопрос. В данной ситуации я должен быть футболистом, но с другой стороны страна воюет… Это действительно сложный вопрос, и как бы я ни ответил на него, мне это могут поставить в вину. Если я скажу, что броня нужна, то скажут, что другие ребята погибают, а эти получают 15, 20, 25 тысяч, а кто и 50, и должны играть и зарабатывать дальше… Есть вопросы, на которые не хочется отвечать”, - сказал Фридман.