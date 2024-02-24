Известно, когда футбольная сборная Украины узнает своих соперников на Олимпиаде
В турнире примут участие 16 сборных
УАФ
Стало известно, когда футбольная сборная Украины узнает своих соперников на Олимпиаде. На своем официальном вебсайте ФИФА объявила о дате проведения жеребьевки футбольных турниров Олимпиады-2024, которая состоится 20 марта в Париже.
В этих соревнованиях примут участие 16 национальных сборных: Франция, которая является хозяином, три команды из Европы (Украина, Испания, Израиль), три из Африки (Марокко, Египет, Мали), две из Южной Америки (Парагвай, Аргентина), две от Северной Америки (США, Доминиканская Республика) и одна из Океании (Новая Зеландия).
Вакантны еще четыре места: три - для Азии, еще одно место будет разыграно в африканско-азиатском плей-офф (там уже имеет место сборная Гвинеи). Пятнадцатого апреля стартует квалификационный турнир в Азии (продлится до третьего мая). Последним определится участник из африканско-азиатского плей-офф.
Согласно правилам соревнований, игроки, родившиеся после 1 января 2001 года, имеют право участвовать в турнире. Кроме того, каждая команда может включить в свой состав до трех игроков, родившихся до этой даты.
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