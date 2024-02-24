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Известно, когда футбольная сборная Украины узнает своих соперников на Олимпиаде

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В турнире примут участие 16 сборных

Известно, когда футбольная сборная Украины узнает своих соперников на Олимпиаде

УАФ

Новина українською

Стало известно, когда футбольная сборная Украины узнает своих соперников на Олимпиаде. На своем официальном вебсайте ФИФА объявила о дате проведения жеребьевки футбольных турниров Олимпиады-2024, которая состоится 20 марта в Париже.

В этих соревнованиях примут участие 16 национальных сборных: Франция, которая является хозяином, три команды из Европы (Украина, Испания, Израиль), три из Африки (Марокко, Египет, Мали), две из Южной Америки (Парагвай, Аргентина), две от Северной Америки (США, Доминиканская Республика) и одна из Океании (Новая Зеландия).

Вакантны еще четыре места: три - для Азии, еще одно место будет разыграно в африканско-азиатском плей-офф (там уже имеет место сборная Гвинеи). Пятнадцатого апреля стартует квалификационный турнир в Азии (продлится до третьего мая). Последним определится участник из африканско-азиатского плей-офф.

Согласно правилам соревнований, игроки, родившиеся после 1 января 2001 года, имеют право участвовать в турнире. Кроме того, каждая команда может включить в свой состав до трех игроков, родившихся до этой даты.

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Источник:
fifa.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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