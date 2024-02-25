Триумф Арсенала без Зинченко, Миколенко упускает победу, Коваленко впервые в году вышел в старте. Главные новости за 24 февраля

В матче 26-го тура АПЛ на "Эмирейтс" лондонский "Арсенал" встречался с "Ньюкаслом". В итоге команда Микеля Артеты одержала разгромную победу со счетом 4:1. В составе "канониров" голами отметились Хаверц, Сака и Кивиор. Еще один мяч пришел после автогола Ботмана. В свою очередь со стороны "сорок" гол престижа на свой счет записал Уиллок. Александр Зинченко не принимал участие в этом поединке - украинский защитник продолжает восстанавливаться после травмы. На данный момент "Арсенал" идет 3-м в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от первого "Ливерпуля" на два очка.

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Эмполи" приехал в гости к "Сассуоло" (3:2). "Синие" в драматическом поединке сумели вырвать три очка благодаря голу Бастони на 90+4. В стартовом составе гостей на эту встречу вышел Виктор Коваленко. Это первое появление украинского хавбека в старте "Эмполи" аж с 30-го декабря. 28-летний полузащитник провел на поле 80 минут, после чего Давиде Никола снял нашего легионера с игры. За отведенное тренером время Коваленко 33 раза коснулся мяча, отдал 18 точных пасов (из 22), выполнил 1 точную подачу, 1 неудачный лонгбол, выиграл лишь 1 единоборство из 6 и 9 раз потерял владение. Аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру Виктора довольно посредственно - 6,4 и 6,6 баллов, соответственно.

В очередном туре английского первенства "ириски" встречались на выезде с "Брайтоном". "Эвертон" первым открыл счет, благодаря голу Брантуэйта во втором тайме. Однако победить команде Шона Дайча было не суждено - "синие" пропустили на 5-й компенсированной к основному времени минуте. В стартовом составе гостей на этот поединок вышел Виталий Миколенко. Украинский легионер отыграл всю встречу и получил от аналитических порталов 6,4 и 6,8 баллов (от WhoScored и Sofascore, соответственно). 24-летний фланговый защитник оформил 77% точных передач, выиграл 3 единоборства, совершил 1 отбор, заблокировал 1 удар, выполнил 2 удачных лонгбола и 13 раз потерял мяч. Этот поединок стал 26-м для Виталия на клубном уровне в текущей кампании.

В параллельном матче 26-го тура АПЛ "Борнмут" принимал "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Судьбу поединка решил единственный мяч Фила Фодена на экваторе первого тайма. В старте "вишневых" на эту игру уже традиционно вышел Илья Забарный. Для украинского центрбека этот матч стал уже 25-м в текущем сезоне чемпионата Англии. Сейчас команда Забарного занимает 14-е место в турнирной таблице первенства. За игру против "горожан" Илья продемонстрировал 85% точных пасов (40 из 47-ми), выполнил 4 точных лонгбола (из 8-ми), выиграл 1 единоборство из 3-х, 1 раз выбил мяч, заблокировал 1 удар, совершил 4 отбора и 8 раз потерял владение мячом. В итоге 21-летний украинец получил 6,3 балла от WhoScored и 6,9 - от Sofascore.

В 27-м туре Лиги Жюпиле "Вестерло" Сергея Сидорчука на выезде минимально уступил "Синт-Трейдену" (0:1). Украинский хавбек сыграл 15-й матч подряд за бельгийский коллектив. Однако опытный хавбек провел на поле только первый тайм. За это время он отдал 59% точных пасов (10 из 17-ти), имел 9 потерь, выполнил 1 точный лонгбол (из 4-х попыток), дважды бил по воротам, заблокировал 1 удар соперника, выиграл 1 единоборство из 4-х и трижды выбил мяч. Статистические порталы поставили Сидорчуку средние оценки - 6,4 от WhoScored и 6,7 от Sofascore. Сейчас "Вестерло" идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

Подопечные Диего Симеоне на выезде встречалась с "Альмерией". В итоге худшая команда в истории чемпионата Испании по продолжительности безвыигрышной серии сумела отобрать очки у "матрасников". Команды обменялись голами в каждом из таймов. Таким образом, после этого поединка мадридцы занимают 4-е место в Ла Лиге, отставая от первого "Реала" на 10 очков. Ну а "Альмерия, " несмотря на эту ничью, продолжает идти последней.

В 23-м туре чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" дома не без проблем переиграла "Лейпциг". Три очка команде Томаса Тухеля принес дубль Харри Кейна. Англичанин поразил ворота "быков" на 56 и 90+1 минутах. 30-летний нападающий с отрывом лидирует в бомбардирской гонке первенства, ну а мюнхенцы продолжают идти вторыми в таблице, отставая от первого "Байера" Хаби Алонсо на 8 очков.