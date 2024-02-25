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Украинская ПВО уничтожила почти все из 18 ночных российских шахидов

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Снова запускали из Крыма и из российского Приазовья

Украинская ПВО уничтожила почти все из 18 ночных российских шахидов

Міністерство оборони України

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Очередная партия запуска "шахедов" из России по территории Украины состоялась в ночь с 24 на 25 февраля.

Всего для атаки оккупанты использовали 18 ударных БпЛА. Запуск происходил из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (Крым).

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожено 16 "шахидов" в пределах Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей", - говорится в отчете.

Напомним, что вчера россияне использовали для воздушной атаки 12 ударных дронов. ПВО сбило все из них.

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Источник:
КП ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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