Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – DeepState

Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – поселок Ласточкино. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Ласточкино. Кацапы продолжают давить на Северное и Орловку", - говорится в сообщении.

Также эту информацию подтверждают слова от бойца 24 ОШБ "Айдар" Станислава "Османа" Бунятова. Он сообщил в своем телеграмм-канале, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути.

Кроме этого, российские ресурсы публиковали видео- и фотоподтверждение пребывания войск оккупантов в этом населенном пункте.

Ласточкино – это поселок к Северо-западу от Авдеевки. Ранее население этого НП составляло 617 человек.