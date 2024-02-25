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Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – DeepState

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Ласточкине теперь под контролем захватчиков

Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – DeepState

DeepState

Новина українською

Российская армия оккупировала следующий населенный пункт за Авдеевкой – поселок Ласточкино. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Ласточкино. Кацапы продолжают давить на Северное и Орловку", - говорится в сообщении.

Также эту информацию подтверждают слова от бойца 24 ОШБ "Айдар" Станислава "Османа" Бунятова. Он сообщил в своем телеграмм-канале, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути.

Кроме этого, российские ресурсы публиковали видео- и фотоподтверждение пребывания войск оккупантов в этом населенном пункте.

Ласточкино – это поселок к Северо-западу от Авдеевки. Ранее население этого НП составляло 617 человек.

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Источник:
DeepState
Опубликовал: Максим Кучер
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