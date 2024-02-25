Главнокомандующий ВСУ Сырский и Министр обороны Умеров посетили командные пункты вблизи фронта
Проконтролировали состояние событий
Телеграм-канал Сирського
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совместно с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили совместную поездку на фронтовые линии к украинским защитникам.
“Вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.
Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности. Враг регулярно штурмует позиции наших войск. По многим направлениям обстановка сложна и требует постоянного контроля.
В ходе визита мы подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги. В частности, использование потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиление отдельных участков фронта”, - говорится в отчете Сырского.
Кроме того, Главнокомандующий и Министр общались с командирами бригад и отдельных батальонов относительно состояния дел на местах. В том числе проанализировали проблемы в бригадах.
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“В очередной раз я обратил внимание командиров на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц.
Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений.
Отдельно поблагодарил командиров бригад и подразделений за решительные действия и инициативу. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет непоправимые потери”, - добавляет Сырский в своем телеграмм-канале.
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