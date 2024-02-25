Пономарев: По Эдсону мы получили хорошее предложение, поэтому отдали его
Коуч Руха о делах в команде перед продолжением сезона
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал есть ли какие-то задачи на этот сезон и оценил кадровую ситуацию.
Очень хорошо, что у нашего клуба есть долгосрочная перспектива. Никто не давит на ребят, никто не требует результата уже и сейчас. У ребят уже появился опыт выступлений в УПЛ, прибавили в мастерстве и конечно можно ставить перед ними задачи.
Относительно того, что Эдсон оставил Рух, то по нему было предложение. Это вопрос и к руководству клуба, и ко мне, как к главному тренеру. Мы не будем держать футболистов силой. Получили хорошее предложение и отдали игрока. У нас есть очень много молодых футболистов, которые могут на его месте сыграть. Первый круг показал, что когда Сапуга получил 4 желтые карточки, начал играть Пастух и сейчас он основной игрок команды.
Конечно, очень серьезная потеря - это Сапуга. Очень жаль, что он получил такую серьезную травму. Для молодого футболиста это серьезный удар. Однако я знаю его как профессионала, как он относится к своим обязанностям и я думаю, что он справится с тем и вернется еще более сильным футболистом после такой травмы.
Продолжение сезона УПЛ "Рух" начнет с матчем против "Полесья". Этот поединок состоится сегодня, 25-го февраля. Старт в 18:00.
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