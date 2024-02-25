Дубль Металлисту 1925 выводит Ваната в единоличного лидера бомбардирской гонки

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат вывел команду вперед в матче с "Металлистом 1925". На 62-ой минуте игрок сделал счет 1:2 в пользу "Динамо". Позже преимущество развил Буяльский. Со временем, Фримпонг из "Металлиста 1925" пытался возродить интригу, сделав 2:3. Но неугомонный Ванат на 75-ой минуте оформил дубль.

Таким образом, Ванат забил свой 8-й и 9-й голы в чемпионате в текущем сезоне. Именно Владислав на данный момент является лучшим бомбардиром УПЛ. На втором месте - Олег Кожушко из "Кривбасса", у которого 7 голов. К слову, эту позицию Олег теперь делит с Виталием Буяльским. Ведь гол в сегодняшней игре стал для него 7-м в сезоне.