Дубль Металлисту 1925 выводит Ваната в единоличного лидера бомбардирской гонки
Буяльский тоже подтягивается
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат вывел команду вперед в матче с "Металлистом 1925". На 62-ой минуте игрок сделал счет 1:2 в пользу "Динамо". Позже преимущество развил Буяльский. Со временем, Фримпонг из "Металлиста 1925" пытался возродить интригу, сделав 2:3. Но неугомонный Ванат на 75-ой минуте оформил дубль.
Таким образом, Ванат забил свой 8-й и 9-й голы в чемпионате в текущем сезоне. Именно Владислав на данный момент является лучшим бомбардиром УПЛ. На втором месте - Олег Кожушко из "Кривбасса", у которого 7 голов. К слову, эту позицию Олег теперь делит с Виталием Буяльским. Ведь гол в сегодняшней игре стал для него 7-м в сезоне.
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