"Игрок приходит, у него дрожат колени, слезы на глазах": директор Днепра-1 - об отказе бразильцев ехать в Украину

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о причине отказа играть за клуб бразильцев Маркоса Андре, Варжао и Витиньо.

Это молодые ребята. Когда мы их звали, мы говорили, что у нас идет война, но не спрашивали, чего они хотят. Они жили здесь, и жили нормально. Но так получилось, что в ночь на 13 февраля была атака беспилотниками. Наша база находится в Приднепровске, рядом с ней есть Приднепровская ТЭЦ. Это огромное предприятие, критическая инфраструктура для нашего города. И она находится совсем рядом.

Там летают ракеты, дроны. Ребята из U-19 всю ночь просидели в подвале, есть видео об этом. Наши вынуждены это делать, а что бразильцы? Они же испуганы. А 15 февраля это еще и повторилось. Что здесь можно сделать? Игрок приходит, у него дрожат колени, слезы на глазах: "Отпустите меня". Тем двум, кто был на сборах в Турции, Маркосу Андре и Витиньо, тоже позвонили и рассказали.

Что тут сделаешь? Можно сказать им: "Нет, вы будете сидеть здесь". Но у них аренда до лета. Как их можно удержать? Они не будут тренироваться, не будут играть. Они будут ходить по базе и плакать, а другим придется их утешать. Как здесь их удержишь? Это было невозможно.