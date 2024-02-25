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"Игрок приходит, у него дрожат колени, слезы на глазах": директор Днепра-1 - об отказе бразильцев ехать в Украину

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Их можно понять

"Игрок приходит, у него дрожат колени, слезы на глазах": директор Днепра-1 - об отказе бразильцев ехать в Украину

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о причине отказа играть за клуб бразильцев Маркоса Андре, Варжао и Витиньо.

Это молодые ребята. Когда мы их звали, мы говорили, что у нас идет война, но не спрашивали, чего они хотят. Они жили здесь, и жили нормально. Но так получилось, что в ночь на 13 февраля была атака беспилотниками. Наша база находится в Приднепровске, рядом с ней есть Приднепровская ТЭЦ. Это огромное предприятие, критическая инфраструктура для нашего города. И она находится совсем рядом.

Там летают ракеты, дроны. Ребята из U-19 всю ночь просидели в подвале, есть видео об этом. Наши вынуждены это делать, а что бразильцы? Они же испуганы. А 15 февраля это еще и повторилось. Что здесь можно сделать? Игрок приходит, у него дрожат колени, слезы на глазах: "Отпустите меня". Тем двум, кто был на сборах в Турции, Маркосу Андре и Витиньо, тоже позвонили и рассказали.

Что тут сделаешь? Можно сказать им: "Нет, вы будете сидеть здесь". Но у них аренда до лета. Как их можно удержать? Они не будут тренироваться, не будут играть. Они будут ходить по базе и плакать, а другим придется их утешать. Как здесь их удержишь? Это было невозможно.

Сегодня, 25-го февраля, "Днепр-1" сыграл вничью 1:1 с аутсайдером УПЛ "Минаем". Это была игра 18-го тура чемпионата.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Виктор Иванчук
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