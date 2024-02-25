Зеленский назвал потери Украины в войне с Россией

На форуме "Украина. Год 2024", президент страны Владимир Зеленский заявил, что количество погибших украинских защитников в войне с Россией достигает 31-й тысячи. Об этом он рассказал впервые с начала полномасштабного вторжения.

В то же время глава государства отказался назвать количество раненых защитников Украины.

Зеленский также отметил, что потери врага (убитыми и ранеными) приближаются к отметке в 500 тысяч.