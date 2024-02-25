Зеленский назвал потери Украины в войне с Россией
Впервые с начала полномасштабного вторжения
Володимир Зеленський
На форуме "Украина. Год 2024", президент страны Владимир Зеленский заявил, что количество погибших украинских защитников в войне с Россией достигает 31-й тысячи. Об этом он рассказал впервые с начала полномасштабного вторжения.
В то же время глава государства отказался назвать количество раненых защитников Украины.
Зеленский также отметил, что потери врага (убитыми и ранеными) приближаются к отметке в 500 тысяч.
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Источник:Форум Україна. Рік 2024
Опубликовал: Владислав Шарапа
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mr.Smith
25.02.2024 в 20:03
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