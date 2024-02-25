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Зеленский назвал потери Украины в войне с Россией

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Впервые с начала полномасштабного вторжения

Зеленский назвал потери Украины в войне с Россией

Володимир Зеленський

Новина українською

На форуме "Украина. Год 2024", президент страны Владимир Зеленский заявил, что количество погибших украинских защитников в войне с Россией достигает 31-й тысячи. Об этом он рассказал впервые с начала полномасштабного вторжения.

В то же время глава государства отказался назвать количество раненых защитников Украины.

Зеленский также отметил, что потери врага (убитыми и ранеными) приближаются к отметке в 500 тысяч.

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Источник:
Форум Україна. Рік 2024
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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mr.Smith
25.02.2024 в 20:03
Це тільки під Авдіївкою скільки загинули.
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Комментарии 1
avatar
mr.Smith
25.02.2024 в 20:03
Це тільки під Авдіївкою скільки загинули.
Ответить
0
0

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