Любенович: Нам нужны победы

Главный тренер "Миная" Желько Любенович ответил на вопросы журналистов после ничьи с "Днепром-1" (1:1). "Минай" сумел забить в УПЛ впервые с сентября прошлого года.

Господин Желько, сейчас многие легионеры решают не играть в Украине из-за войны. Не было ли у вас лично страхов перед приездом в нашу страну?

- Я в целом не боялся. Я прожил в Украине 14 с половиной лет, и когда получил предложение от "Миная", то сразу сказал семье, что хочу поехать работать в Украину. В общем не переживал и не думал о войне, а думал только о своей работе. Хочется быть ближе к своим друзьям, ведь мое сердце всегда было в Украине. Я рад, что сейчас нахожусь здесь.

Сегодняшняя ничья положительный результат для вашей команды?

Для меня положительный результат - это только победа. Я каждый матч настраиваю своих ребят только на победу и сегодня мы стремились к выигрышу. Ничья - да, это хорошо, если говорить, что она против одного из лидеров чемпионата, который до этого тура был на первом месте вместе с "Кривбассом". Если смотреть на таблицу, то одно очко для нас хорошо, но поверьте, мы каждый матч будем играть только на победу, ведь у нас просто уже нет выбора. У нас очень мало очков, и чтобы остаться в УПЛ, нам нужны победы.