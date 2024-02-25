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Макуана в матче с Рухом получил травму. Игрока с поля забирали медики

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Макуана в матче с Рухом получил травму. Игрока с поля забирали медики

Фото: Полісся

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Матч 18-го тура УПЛ "Рух" - "Полесье" завершился вничью 1:1. На 73-ой минуте тренер гостей Юрий Калитвинцев провел вынужденную замену. Травму получил лидер команды Бени Макуана.

Конголезец не смог покинуть поле на собственных ногах - его забрали медики. О серьезности травмы информации пока нет.

В текущем сезоне Макуана сыграл 20 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Следующий матч "Полесье" проведет 1-го марта. В соперниках - "ЛНЗ.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
25.02.2024 в 21:25
"На 73-ій хвилині Юрій Максимов провів вимушену заміну"...Не ганьбіться!
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Комментарии 1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
25.02.2024 в 21:25
"На 73-ій хвилині Юрій Максимов провів вимушену заміну"...Не ганьбіться!
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