Макуана в матче с Рухом получил травму. Игрока с поля забирали медики
Выглядит не очень хорошо
Фото: Полісся
Матч 18-го тура УПЛ "Рух" - "Полесье" завершился вничью 1:1. На 73-ой минуте тренер гостей Юрий Калитвинцев провел вынужденную замену. Травму получил лидер команды Бени Макуана.
Конголезец не смог покинуть поле на собственных ногах - его забрали медики. О серьезности травмы информации пока нет.
В текущем сезоне Макуана сыграл 20 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Следующий матч "Полесье" проведет 1-го марта. В соперниках - "ЛНЗ.
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Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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sametoy10 (Київ-Світловодськ)
25.02.2024 в 21:25
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