Макуана в матче с Рухом получил травму. Игрока с поля забирали медики

Матч 18-го тура УПЛ "Рух" - "Полесье" завершился вничью 1:1. На 73-ой минуте тренер гостей Юрий Калитвинцев провел вынужденную замену. Травму получил лидер команды Бени Макуана.

Конголезец не смог покинуть поле на собственных ногах - его забрали медики. О серьезности травмы информации пока нет.

В текущем сезоне Макуана сыграл 20 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Следующий матч "Полесье" проведет 1-го марта. В соперниках - "ЛНЗ.