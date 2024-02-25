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Зеленский: От этого года будет зависеть формат окончания войны

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Президент назвал этот год "переломным"

Зеленский: От этого года будет зависеть формат окончания войны

Фото: скріншот з відеотрансляції

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Форуме "Украина. Год 2024" дал ответ на вопрос "Сейчас ли самые слабые времена для страны после 24 февраля 2022, учитывая соотношение оружия и продвижения российских войск":

"Я не считаю, что это самый слабый момент. Шоковый момент был два года назад. Сейчас момент, самый сложный для нашего единства. И если мы развалимся все: извне - с партнерами, и, не дай бог, внутри, - тогда это будет самый слабый момент. Пока что этого не произошло.

Год выборов, расфокусировки, всего сразу. Вызовов извне и внутри. Кто-то уставший, кто-то об этом говорит, а кто-то об этом молчит. И это такой переломный год. Поэтому в переломный год нам нужно и мужество, и стойкость. Для того чтобы выжить. От этого года, думаю, будет зависеть формат окончания войны", - ответил Владимир Александрович.

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Источник:
facebook.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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