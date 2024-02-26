Победа Динамо с голом Гармаша, неудача Днепра-1, трофей Ливерпуля, Реал снова отрывается. Главные новости за 25 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 25 февраля

Киевское "Динамо" в первом официальном матче 2024 года победило "Металлист 1925". Денис Гармаш отметил свое возвращение в УПЛ забитым голом, но "Динамо" еще в первом тайме отыгралось (Кабаев), а после перерыва киевляне забили еще три гола (дважды Ванат и Буяльский). Харьковчане ответили только мячом Овусу – 4:2.

Сенсация произошла в Днепре, где местная команда не справилась с аутсайдером чемпионата. Игра прерывалась несколько раз из-за тревог, и это повлияло на ее ритм. "Минай" забил первым (Ременяк), впоследствии гости не реализовали пенальти. Спас "Днепр-1" от поражения Александр Пихаленок, реализовав пенальти – 1:1.

Шансом приблизиться к "Днепру-1" не воспользовалось "Полесье". Житомирская команда сыграла вничью с "Рухом", хотя и забила первой. На гол Будковского львовяне ответили мячом Пидгурского с пенальти. В другой игре "Колос" благодаря голам Цурикова и Паулаускаса одолел "Верес" (2:0).

Мадрид вернул отрыв от конкурентов после минимальной победы (1:0). Мяч долго не шел в ворота "Севильи", пока на поле не вышел Лука Модрич. 38-летнему хорвату понадобилось шесть минут, чтобы забить красивый гол и принести Мадриду три очка (1:0). Сделал свой вклад в победу и Андрей Лунин, выполнив важный сейв при счете 0:0. После матча украинский кипер получил комплименты от прессы .

Единственный гол в финале Кубка английской лиги между "Челси" и "Ливерпулем" на 118-й минуте забил Вирджил ван Дейк, удачно подключившись к угловому. Это восьмой трофей Юргена Клоппа с "Ливерпулем". Михаил Мудрик появился на поле на 90-й минуте, отметился одной острой передачей, однако не выполнил ни одного удара.

Украинский кипер ожидаемо был в старте "Бенфики" в игре Примейры с "Портимоненсе". "Бенфика" победила 4:0, Рафа Силва сделал дубль, еще по мячу забили Анхель Ди Мария и Давид Нерес. "Бенфика" доминировала, поэтому у Трубина было не так много работы. 22-летний вратарь сделал три сейва и отдал 11 точных передач.

"Интер" в 26 туре Серии А разгромил на выезде "Лечче" (4:0) и вновь оторвался от второго "Ювентуса" на девять очков. К тому же, "нерадзурри" сыграли на матч меньше. Третий "Милан" имеет отставание от лидера в 13 пунктов. Нападающий и капитан "Интера" Лаутаро Мартинес сделал дубль и довел общее количество голов в чемпионате до 22.