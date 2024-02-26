Добавилось почти девять сотен живой силы. Обновленные потери России в войне с Украиной

Генштаб ВСУ обновил статистику потерь армии России в войне с Украиной. Как говорится в сводке, за последние сутки оккупанты потеряли 880 единиц живой силы.

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Также было ликвидировано тринадцать танков, тринадцать артсистем, одну РСЗО и немало другой техники.

Общие боевые потери России за период с 24-го февраля 2022-го года по 26-е февраля 2024-го года составляют: