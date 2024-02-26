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Добавилось почти девять сотен живой силы. Обновленные потери России в войне с Украиной

Общие новости

Также потери есть в технике

Добавилось почти девять сотен живой силы. Обновленные потери России в войне с Украиной

фото - Генштаб

Новина українською

Генштаб ВСУ обновил статистику потерь армии России в войне с Украиной. Как говорится в сводке, за последние сутки оккупанты потеряли 880 единиц живой силы.

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Также было ликвидировано тринадцать танков, тринадцать артсистем, одну РСЗО и немало другой техники.

Общие боевые потери России за период с 24-го февраля 2022-го года по 26-е февраля 2024-го года составляют:

  • личного состава: 410 700 (+880);
  • танки: 6555 (+13);
  • бронемашины: 12 478 (+37);
  • артсистемы: 9993 (+13);
  • РСЗО: 1000 (+1);
  • средства ПВО: 686 (+2);
  • самолеты: 340;
  • вертолеты: 325;
  • БПЛА: 7707 (+26);
  • ракеты: 1910 (+3);
  • корабли/катера: 25;
  • подводные лодки: 1;
  • автотехника: 13 037 (+26);
  • спецтехника: 1580 (+2).

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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