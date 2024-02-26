Добавилось почти девять сотен живой силы. Обновленные потери России в войне с Украиной
Также потери есть в технике
фото - Генштаб
Генштаб ВСУ обновил статистику потерь армии России в войне с Украиной. Как говорится в сводке, за последние сутки оккупанты потеряли 880 единиц живой силы.
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Также было ликвидировано тринадцать танков, тринадцать артсистем, одну РСЗО и немало другой техники.
Общие боевые потери России за период с 24-го февраля 2022-го года по 26-е февраля 2024-го года составляют:
- личного состава: 410 700 (+880);
- танки: 6555 (+13);
- бронемашины: 12 478 (+37);
- артсистемы: 9993 (+13);
- РСЗО: 1000 (+1);
- средства ПВО: 686 (+2);
- самолеты: 340;
- вертолеты: 325;
- БПЛА: 7707 (+26);
- ракеты: 1910 (+3);
- корабли/катера: 25;
- подводные лодки: 1;
- автотехника: 13 037 (+26);
- спецтехника: 1580 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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