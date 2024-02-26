Ночью Россия осуществила очередную атаку на Украину с воздуха. Известно, сколько целей было ликвидировано ПВО
Уничтожались ракеты и БПЛА
Фейсбук/Анатолій Штефан
В ночь на понедельник, 25-е февраля, Россия осуществила очередную атаку на Украину. Враг применял несколько средств воздушного нападения.
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Как отчитываются в Воздушных Силах, оккупанты атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" (Крым), двумя ЗКР С-300 (Белгородская обл.), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, противорадиолокационной – Х-31П (ВОТ Запорожской обл.) и 14-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" (Курская обл.).
"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 9 "шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее генштаб ВСУ обновил общие боевые потери россиян.
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