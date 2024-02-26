Украинский футболист находится на просмотре в российском клубе

Украинский вингер Артур Мурза находится на просмотре в российском клубе "Химки", который проводит сейчас сборы в Турции.

25 февраля состоялся товарищеский матч, в котором принял участие и Мурза. Коуч "Химок" подтвердил, что на просмотре находится футболист с корнями из Донбасса (Мурза родился в Волновахе), хотя и сказал о российском гражданстве

В Украине он известен по выступлениям за "Мариуполь", "Волынь", краматорский "Авангард", "Горняк-Спорт" и "Оболонь". В январе 2022 года он перешел в "Металлист", за который не провел ни одного официального поединка.

После начала полномасштабной войны 23-летний игрок сначала отправился в аренду в "Кызылжар", а затем свободным агентом перебрался в латвийскую "Валмиеру". Далее в его карьеры был казахстанский "Аксу", а последним его клубом стал австрийский "Капфенберг", который он покинул в начале февраля этого да. В настоящее время он является свободным агентом.