Главнокомандующий ВСУ Сырский побывал на передовых командных пунктах на линии фронта
Также посетил фронт Рустем Умеров
фото - Сухопутні війська ЗСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своих соцсетях сообщил о том, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым побывал на передовых командных пунктах воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.
"Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности. Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля.
Мы подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта", - написал Сырский.
Сырский с Умеровым пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах. Проанализировали проблемы, которые возникают в бригадах. Акцент был сделан на важности координации и надлежащем оперативном взаимодействии всех Сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц.
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