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Зеленский о прошлогоднем контрнаступлении: Еще до начала его план был на столе в Кремле

Общие новости

Одна из причин неудач

Зеленский о прошлогоднем контрнаступлении: Еще до начала его план был на столе в Кремле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На пресс-конференции "Форум Украина. Год 2024" президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из причин провала прошлогоднего контрнаступления. Как сказал глава государства, еще до того, как началось украинское контрнаступление, о его планировании уже знал враг.

"Наш план контрнаступления прошлого года был на столе у Кремля до начала этого наступления. Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для России на поле боя", - сказал Зеленский.

Глава государства не раскрыл информацию о том, кто именно сообщил врагу о планах Украины по контрнаступлению. Добавим, что в ходе этой же пресс-конференции Владимир Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне. По словам президента, погибшими Украина потеряла 31 тысячу Защитников.

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Источник:
Форум: Україна. Рік 2024
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.02.2024 в 14:28
Якщо це так, то де кримінальні справи, розслідування?. Де визнання власних кадрових провалів?Сказав А, кажи вже і Б.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.02.2024 в 14:28
Якщо це так, то де кримінальні справи, розслідування?. Де визнання власних кадрових провалів?Сказав А, кажи вже і Б.
Ответить
0
0

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