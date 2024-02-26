Зеленский о прошлогоднем контрнаступлении: Еще до начала его план был на столе в Кремле

На пресс-конференции "Форум Украина. Год 2024" президент Украины Владимир Зеленский назвал одну из причин провала прошлогоднего контрнаступления. Как сказал глава государства, еще до того, как началось украинское контрнаступление, о его планировании уже знал враг.

"Наш план контрнаступления прошлого года был на столе у Кремля до начала этого наступления. Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для России на поле боя", - сказал Зеленский.

Глава государства не раскрыл информацию о том, кто именно сообщил врагу о планах Украины по контрнаступлению. Добавим, что в ходе этой же пресс-конференции Владимир Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне. По словам президента, погибшими Украина потеряла 31 тысячу Защитников.