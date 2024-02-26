Украинский футболист отказался комментировать информацию о возможном трудоустройстве в России

Ранее UA-Футбол сообщал о том, что украинский футболист Артур Мурза может трудоустроиться в России. 25 февраля состоялся товарищеский матч, в котором принял участие Артур Мурза в составе "Химок". Коуч "Химок" подтвердил, что на просмотре находится футболист с корнями из Донбасса (Мурза родился в г.Волноваха), хотя и сказал о российском гражданстве.

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Польский журналист Петр Шлонка сообщил о том, что спросил Мурзу о его возможном трудоустройстве в России. "Извините, но я не буду комментировать эту новость", - приводит ответ футболиста журналист.

Добавим, что Артур Мурза в Украине известен по выступлениям за "Мариуполь", "Волынь", краматорский "Авангард", "Горняк-Спорт" и "Оболонь". В январе 2022-го года он перешел в "Металлист", за который не провел ни одного официального поединка.

После начала полномасштабной войны 23-летний игрок сначала отправился в аренду в "Кызылжар", а затем свободным агентом перебрался в латвийскую "Валмиеру". Далее в его карьеры был казахстанский "Аксу", а последним его клубом стал австрийский "Капфенберг", который он покинул в начале февраля этого года. Сейчас он является свободным агентом.