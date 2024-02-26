  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина догнала РФ в производстве дронов типа Shahed, - министр Камышин
В тренде

Украина догнала РФ в производстве дронов типа Shahed, - министр Камышин

Общие новости

"То, что на России взрывается - это все наше"

Украина догнала РФ в производстве дронов типа Shahed, - министр Камышин

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские дроны-камикадзе похожи на российско-иранские по всем техническим параметрам.

Как информирует Лига.net, об этом в эфире телемарафона заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Читайте такжеЗеленский: От этого года будет зависеть формат окончания войны

Украина по состоянию на 2024 год догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, подобных иранским Shahed-131 и Shahed-136.

"На этот год наши способности произвести такие дроны уже ничем не уступают России", – сказал Камышин.

По его словам, Украина добивается успеха как в производстве аналогов "шахедов", так и в производстве других ударных беспилотников.

"То, что на России взрывается - это все наше", - добавил чиновник.

Глава Минстратегпрома отметил, что украинские дроны-камикадзе похожи на российско-иранские по всем техническим параметрам.

По теме
yellow-arrow
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
yellow-arrow
Украинский футболист отказался комментировать информацию о возможном трудоустройстве в России
yellow-arrow
Зеленский о прошлогоднем контрнаступлении: Еще до начала его план был на столе в Кремле
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости